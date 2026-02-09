Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за неделю перехватили и ликвидировали 1096 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны за неделю перехватили и ликвидировали не менее 1096 беспилотников ВСУ над РФ. Это подсчитало РИА Новости, изучив данные Министерства обороны России.

Силы противовоздушной обороны за неделю перехватили и ликвидировали не менее 1096 беспилотников ВСУ над РФ. Это подсчитало РИА Новости, изучив данные Министерства обороны России.

Наибольшее количество дронов были сбиты в понедельник и четверг, 2 и 3 февраля, 202 и 381 БПЛА соответственно. Подавляющее количество атак было совершено на европейскую часть страны.

С 26 января по 1 февраля российские средства ПВО суммарно перехватили не менее 694 украинских беспилотников, сказано в статье.

8 февраля серия взрывов прозвучала в пригороде Курска. Силы противовоздушной обороны уничтожают воздушные цели. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В тот же день мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в городе сработали системы противовоздушной обороны. Он также призвал жителей и гостей курорта сохранять спокойствие.

8 февраля в Министерстве обороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 22 беспилотника Вооруженных сил Украины над территорией страны.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше