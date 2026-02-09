Силы ПВО за неделю перехватили и ликвидировали 1096 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны за неделю перехватили и ликвидировали не менее 1096 беспилотников ВСУ над РФ. Это подсчитало РИА Новости, изучив данные Министерства обороны России.
Наибольшее количество дронов были сбиты в понедельник и четверг, 2 и 3 февраля, 202 и 381 БПЛА соответственно. Подавляющее количество атак было совершено на европейскую часть страны.
С 26 января по 1 февраля российские средства ПВО суммарно перехватили не менее 694 украинских беспилотников, сказано в статье.
8 февраля серия взрывов прозвучала в пригороде Курска. Силы противовоздушной обороны уничтожают воздушные цели. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
В тот же день мэр Геленджика Алексей Богодистов сообщил, что в городе сработали системы противовоздушной обороны. Он также призвал жителей и гостей курорта сохранять спокойствие.
8 февраля в Министерстве обороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь сбили 22 беспилотника Вооруженных сил Украины над территорией страны.