В Праге женщина принесла в полицию противотанковую ракету в дамской сумочке

В Чехии женщина пришла в полицию со снарядом в сумочке, к ней подошёл правоохранитель, после чего она достала противотанковую ракету.

Источник: Аргументы и факты

Жительница столицы Чехии принесла в отделение полиции противотанковую ракету, сообщает пресс-служба Управления полиции Чешской Республики.

Женщина рассказала правоохранителям, что этот снаряд был в доме её сына. Жительница Праги решила сдать боеприпас в рамках амнистии оружия.

Полицейские вызвали сапёра, после чего вместе с посетительницей покинули участок.

«Специалист по обезвреживанию бомб на месте выяснил, что, к счастью, это была неактивная противотанковая ракета П6 — 76 мм», — говорится в сообщении.

Правоохранители рассказали, что сначала женщина села в зале ожидания, снаряд находился в её сумочке. Через некоторое время к ней подошёл полицейский, после чего она достала из сумки ракету.

Ранее сообщалось, что в Германии из-за 250-килограммовой бомбы эвакуировали более шести тысяч человек. В частности, в зоне эвакуации оказался и главный вокзал Аахена, который на время закрыли.