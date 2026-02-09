В Праге женщина принесла в полицию противотанковую ракету в дамской сумочке

Жительница столицы Чехии принесла в отделение полиции противотанковую ракету, сообщает пресс-служба Управления полиции Чешской Республики.
Женщина рассказала правоохранителям, что этот снаряд был в доме её сына. Жительница Праги решила сдать боеприпас в рамках амнистии оружия.
Полицейские вызвали сапёра, после чего вместе с посетительницей покинули участок.
«Специалист по обезвреживанию бомб на месте выяснил, что, к счастью, это была неактивная противотанковая ракета П6 — 76 мм», — говорится в сообщении.
Правоохранители рассказали, что сначала женщина села в зале ожидания, снаряд находился в её сумочке. Через некоторое время к ней подошёл полицейский, после чего она достала из сумки ракету.
Ранее сообщалось, что в Германии из-за 250-килограммовой бомбы эвакуировали более шести тысяч человек. В частности, в зоне эвакуации оказался и главный вокзал Аахена, который на время закрыли.