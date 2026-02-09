На Камчатке у организатора азартных игр конфисковали свыше 161 млн рублей

По данным ведомства, в июле 2025 года злоумышленницу признали виновной по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере). Установлено, что с января 2023 года по февраль 2024 года женщина, находясь в составе преступной группы, организовывала и проводила азартные игры в нелегальных игорных заведениях. Злоумышленница получила прибыль в размере более 161 млн рублей. При этом суд отказал в конфискации криминального дохода.