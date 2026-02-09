На Камчатке у организатора азартных игр конфисковали свыше 161 млн рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Суд в Камчатском крае принял решение об изъятии у женщины, состоявшей в преступной группе, более 161 млн рублей, полученных через незаконную организацию азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По данным ведомства, в июле 2025 года злоумышленницу признали виновной по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере). Установлено, что с января 2023 года по февраль 2024 года женщина, находясь в составе преступной группы, организовывала и проводила азартные игры в нелегальных игорных заведениях. Злоумышленница получила прибыль в размере более 161 млн рублей. При этом суд отказал в конфискации криминального дохода.
«Отстаивая принципиальную и последовательную позицию, прокурор оспорил судебный акт, доказав управленческую функцию женщины в организованной группе. Камчатский краевой суд признал доводы государственного обвинителя обоснованными и принял решение о конфискации у осужденной 161 млн рублей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение суда вступило в законную силу.