СК: Поиски семьи Усольцевых возобновляли для расследования уголовного дела

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей осенью прошлого года в тайге Красноярского края, возобновлялись этой зимой в рамках расследования уголовного дела. Об этом РИА Новости рассказали в Главном следственном управлении следственного комитета по региону.
Напомним, 30 и 31 января спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда «Спасатель» снова искали семью, однако результатов не было.
Поиски Усольцевых в конце января осуществлялись в плановом порядке в рамках расследования уголовного дела, рассказал собеседник агентства.
По его словам, спасатели в течение двух дней обследовали «определенную территорию». Новой информации в ходе поисков получено не было.
Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной бесследно пропали во время турпохода 28 сентября 2025 года.
Активные поиски семьи завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.
В соцсетях и СМИ обсуждаются различные версии случившегося. В СК РФ сообщили, что версия о побеге семьи была опровергнута в ходе следствия. Остаются две — убийство и несчастный случай, их продолжают отрабатывать.