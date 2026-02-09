Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК: Поиски семьи Усольцевых возобновляли для расследования уголовного дела

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей осенью прошлого года в тайге Красноярского края, возобновлялись этой зимой в рамках расследования уголовного дела. Об этом РИА Новости рассказали в Главном следственном управлении следственного комитета по региону.

Источник: РИА "Новости"

Поиски семьи Усольцевых, пропавшей осенью прошлого года в тайге Красноярского края, возобновлялись этой зимой в рамках расследования уголовного дела. Об этом РИА Новости рассказали в Главном следственном управлении следственного комитета по региону.

Напомним, 30 и 31 января спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда «Спасатель» снова искали семью, однако результатов не было.

Поиски Усольцевых в конце января осуществлялись в плановом порядке в рамках расследования уголовного дела, рассказал собеседник агентства.

По его словам, спасатели в течение двух дней обследовали «определенную территорию». Новой информации в ходе поисков получено не было.

Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной бесследно пропали во время турпохода 28 сентября 2025 года.

Активные поиски семьи завершились 12 октября. Они перешли в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.

В соцсетях и СМИ обсуждаются различные версии случившегося. В СК РФ сообщили, что версия о побеге семьи была опровергнута в ходе следствия. Остаются две — убийство и несчастный случай, их продолжают отрабатывать.