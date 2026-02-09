Ричмонд
Поиски Усольцевых возобновляли в конце января: какой результат

Поиски семьи Усольцевых возобновляли в целях расследования уголовного дела.

Источник: Комсомольская правда

История с пропавшей семьей Усольцевых так и не была раскрыта. Они бесследно исчезли 28 сентября 2025 года. Никаких следов не обнаружено. Поиски возобновлялись в конце января в рамках расследования уголовного дела. Об этом оповестили в ГСУ СК Красноярского края, пишет РИА Новости.

Никаких новых сведений о пропаже семьи получено не было. Активные поиски прекратились 12 октября. Спасатели вновь выехали на место 30 и 31 января.

«Поиски осуществлялись в плановом порядке в рамках расследования уголовного дела. Спасатели в течение двух дней обследовали определенную территорию», — сказано в материале.

Сын пропавшей Ирины Усольцевой допустил, что семья все еще может быть жива. Он сообщил, что сам приезжал на место. Никаких следов убийства не обнаружено. Сын Ирины считает, что семья «куда-то уехала».