Поиски Усольцевых возобновляли в конце января: какой результат

История с пропавшей семьей Усольцевых так и не была раскрыта. Они бесследно исчезли 28 сентября 2025 года. Никаких следов не обнаружено. Поиски возобновлялись в конце января в рамках расследования уголовного дела. Об этом оповестили в ГСУ СК Красноярского края, пишет РИА Новости.
Никаких новых сведений о пропаже семьи получено не было. Активные поиски прекратились 12 октября. Спасатели вновь выехали на место 30 и 31 января.
«Поиски осуществлялись в плановом порядке в рамках расследования уголовного дела. Спасатели в течение двух дней обследовали определенную территорию», — сказано в материале.
Сын пропавшей Ирины Усольцевой допустил, что семья все еще может быть жива. Он сообщил, что сам приезжал на место. Никаких следов убийства не обнаружено. Сын Ирины считает, что семья «куда-то уехала».