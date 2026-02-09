Поиски Усольцевых возобновляли в конце января: какой результат

История с пропавшей семьей Усольцевых так и не была раскрыта. Они бесследно исчезли 28 сентября 2025 года. Никаких следов не обнаружено. Поиски возобновлялись в конце января в рамках расследования уголовного дела. Об этом оповестили в ГСУ СК Красноярского края, пишет РИА Новости.