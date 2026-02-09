Суд в США признал брак Галицкого с покончившей с собой Алией недействительным

В связи с этим брак с Алией Курмамбаевой не мог иметь юридической силы в РФ. Кроме этого, сведения о его заключении не были направлены в Министерство юстиции в установленный месячный срок. К этому эпизоду не возвращались до 2025 года, когда Алия Галицкая обратилась в московский суд с иском о разделе совместно нажитого имущества, отметила адвокат.