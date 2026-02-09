Суд в США признал брак Галицкого с покончившей с собой Алией недействительным

Заключенный в 2010 году брак между топ-менеджером «Альфа-банка» Александром Галицким и Алией Курмамбаевой в ноябре прошлого года признали недействительным. Об этом сказано в постановлении Окружного суда округа Кларк (штат Невада), который РБК передала адвокат Галицкого Анна Бутырина.
— Брак в Лас- Вегасе, заключенный между Галицким А. В. и Алией Ж. Курмамбаевой (она же Галицкая) 30 апреля 2010 года, признан недействительным, — говорится в документе.
Было установлено, что супруги не проживали вместе после вступления в брак и на момент постановления тоже совместно не жили. У Галицких нет совместно нажитого имущества и общих долгов.
— Ни одной из сторон не должны быть присуждены алиментные выплаты, — уточняется в постановлении.
По словам адвоката, в 2010 году Алия и Александр заключили брак в «шуточной форме» в Лас-Вегасе. Галицкий с 1988 года состоит в браке с Альбиной Галицкой, уточнила она, передает РБК.
В связи с этим брак с Алией Курмамбаевой не мог иметь юридической силы в РФ. Кроме этого, сведения о его заключении не были направлены в Министерство юстиции в установленный месячный срок. К этому эпизоду не возвращались до 2025 года, когда Алия Галицкая обратилась в московский суд с иском о разделе совместно нажитого имущества, отметила адвокат.
Истринский суд Подмосковья 6 февраля арестовал Галицкую по делу о вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа. Сообщалось, что она была найдена мертвой 7 февраля в следственном изоляторе. Однако позже ФСИН опровергла эту информацию.
Ранее Галицкий сам подал иск к бывшей жене и потребовал алименты на детей, которых он похитил после развода и увез в другую страну. Кто такой Александр Галицкий, кем он был в «Альфа-Банке» и почему судится с бывшей женой — в отдельном материале «Вечерней Москвы».