В Одессе и Конотопе Сумской области Украины гремят взрывы

Взрывы зафиксированы на Украине, по данным украинских средств массовой информации, они прогремели в Одессе и Конотопе, включены сирены.

Источник: Аргументы и факты

В Одессе и Конотопе в Сумской области Украины произошли взрывы, информирует телеканал «Общественное».

«В Одессе слышны взрывы», — рассказали украинские журналисты.

Также сообщается о взрывах в Конотопе. Другие подробности в настоящее время не приводятся.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Сумской, Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской и Черновицкой областях включены сирены.

Напомним, российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.

Ранее сообщалось, что военнослужащие РФ уничтожили два состава с живой силой и техникой украинских войск в районе железнодорожной станции Конотоп в Сумской области.

Также стало известно, что военнослужащие РФ ликвидировали хранилище и площадку для пуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия Вооружённых сил Украины в Черниговской области.

