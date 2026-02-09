Ричмонд
Агрессивный мужчина сломал нос девушке в московском метро: с чего начался конфликт

В московском метро мужчина ударил девушку по лицу из-за отказа дать деньги.

Источник: Комсомольская правда

В метро Москвы 3 февраля произошел тревожный инцидент. Агрессивный мужчина напал на пассажирку после ее отказа дать злоумышленнику деньги. Он сломал девушке нос. Так сообщает Lenta.ru со ссылкой на видео и фото с места ЧП.

Девушка сразу обратилась в больницу и полицию. По словам потерпевшей, незнакомец начал выпрашивать у нее деньги. Девушка отказала. В результате на нее посыпались оскорбления.

После этого девушка достала телефон, чтобы заснять инцидент на камеру. Тогда мужчина ударил ее по лицу.

Нападения в общественных местах в последнее время участились. Особенно трагично ситуация складывается с агрессивными подростками. Вооруженный парень несколько дней назад напал на общежитие медицинского университета в Уфе. Подросток ранил ножом шесть человек.