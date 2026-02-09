Ричмонд
Shot: Бабуин напал на туристов из России во время экскурсии по ЮАР

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) агрессивный бабуин атаковал российских туристов. Об этом в воскресенье, 8 февраля, сообщил Telegram-канал Shot.

— Примат приметил туристов из Казани, которые вышли полюбоваться на виды во время экскурсии по ЮАР. В руках у них были чипсы и мороженое. Бабуин налетел на своих жертв и попытался отобрать у них еду, — сказано в публикации.

На опубликованном видео слышно, как женщина испуганно кричит, а ее спутник ругается. При этом мужчина пытался напугать бабуина, громко закричав, а девушка, убегая, потеряла шлепанец и сумку.

30 января сообщалось, что во время отдыха во Вьетнаме россиянка из Казани вместе с подругой приехала на остров обезьян, расположенный вблизи города Нячанг. Там во время кормления животных одна из обезьян набросилась на женщину и укусила ее за руку. Об этом написал Shot.

Журналисты отметили, что рана от укуса обезьяны оказалась слишком глубокой, поэтому девушка продолжит лечение в РФ.