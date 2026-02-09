Ричмонд
СК Красноярского края раскрыл, почему возобновлялись поиски семьи Усольцевых

Поиски семьи Усольцевых, которые пропали осенью прошлого года в лесу Красноярского края, возобновлялись зимой в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщили в региональном ГСУ СК.

Уточняется, что спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда «Спасатель» совершили двухдневные поиски семьи 30 и 31 января, но результата они не дали.

— Поиски в конце января осуществлялись в плановом порядке в рамках расследования уголовного дела. Спасатели в течение двух дней обследовали определенную территорию. Новой информации во время поисков получено не было, — цитирует собеседника РИА Новости.

Автомобиль Skoda Kodiaq, принадлежавший семье Усольцевых, пропал с места, где он стоял с сентября как вещественное доказательство. Об этом 5 февраля сообщило издание NGS24.ru.

Супруги Усольцевы отправились в поход по красноярской тайге вместе с дочерью и собакой 28 сентября. С тех пор их никто не видел. Поиски начались на следующий день — в них были задействованы десятки спасателей и волонтеров, дроны и вертолет.