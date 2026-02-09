Ричмонд
МВД: мошенники обновили схему перевода денег на «безопасный счет»

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Мошенники с целью похищения денег внедряют новую схему перевода денег на «безопасный счет» под предлогом взлома аккаунта на портале «Госуслуги». Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Источник: Freepik

Так, жертве в мессенджере звонит неизвестный, который представляется администратором портала «Госуслуги». Он заявляет, что обнаружил взлом личной страницы и оформленную от имени заявителя доверенность на человека, подозреваемого в терроризме.

Затем в схему включаются представители якобы силовых структур, которые убеждают человека перевести деньги на «безопасный счет». Для этого жертву просят установить по ссылке неизвестное приложение. Когда программа скачивается, аферисты требуют ввести в строку данных имеющуюся сумму накоплений и приложить банковскую карту к телефону. Потом скачанное приложение просят удалить. При этом после указанных действий человек лишается всех своих накоплений.

В МВД призвали не выполнять никаких действий по требованию незнакомцев по телефону.