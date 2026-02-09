ФСБ сообщила о задержании в Дубае исполнителя покушения на Алексеева

В Москве 6 февраля произошло покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ Владимира Алексеева. К настоящему моменту непосредственный исполнитель преступления задержан. Федеральная служба безопасности 8 февраля сообщила также об установлении личностей пособников покушения. Исполнителя задержали в Дубае. Об этом заявили в центре общественных связей ФСБ.
Так, подозреваемого в покушении задержали в ОАЭ и уже передали российской стороне. Непосредственным исполнителем преступления назван Любомир Корба 1960 года рождения. По данным Следственного комитета России, его действия координировались спецслужбами Украины.
«Федеральной службой безопасности совместно с МВД России в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в рамках возбужденного СК уголовного дела по факту покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева установлены пособники данного преступления», — говорится в материале.
Соучастниками дела стали граждане России — Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Первого уже арестовали в Москве. Зинаида Серебрицкая успела выехать на Украину.
Известно, что Любомир Корба был заочно арестован ещё 7 февраля. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Военкор Александр Коц сообщил, что Владимир Алексеев во время покушения смог дать отпор Любомиру Корбе. В настоящий момент генерал-лейтенант находится в сознании. При этом он получил тяжелые ранения. По мнению военкора, Владимир Алексеев пошел на моментальное сближение с нападавшим и не дал ему поднять пистолет до уровня головы.
Как узнали правоохранители, Любомир Корба давно знал своего пособника Виктора Васина. Исполнитель преступления регулярно направлял ему денежные переводы. Такие случаи зафиксированы в период с 2005 по 2020 год. В это время Любомир Корба чаще проживал на Украине и периодически отправлял деньги пособнику в Россию. Стало также известно о происхождении второй соучастницы Зинаиды Серебрицкой. Она родилась в Луганске. Позже жила в Раменском.