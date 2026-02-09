Водитель погиб в аварии на трассе в СКО

Трагедия произошла на автодороге «Мамлютка — Костанай» на территории Северо-Казахстанской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Погиб водитель автомобиля марки Audi.
Для предотвращения дорожно-транспортных происшествий водителей в ДП региона привали строго соблюдать правила дорожного движения, учитывать дорожные и погодные условия, а также следить за технической исправностью транспортных средств. Стоит отметить, что также накануне в Северо-Казахстанской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика Shacman и Toyota Camry.