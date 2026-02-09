Крупный пожар в складских помещениях произошел в Алматинской области

В Илийском районе Алматинской области вблизи села Н. Тлендиева произошел пожар в складских помещениях ангарного типа. Благодаря оперативным действиям спасателей на безопасное расстояние были вынесены три газовых баллона объемом по 50 литров каждый, что позволило предотвратить возможные осложнения обстановки.
Из-за позднего сообщения пожар имел развившуюся форму. Тушение осложнялось шквальным ветром, высокой температурой и пожарной нагрузкой в виде пластиковых бочек. На момент прибытия спасателей строения были охвачены плотным огнем, но дальнейшее распространение было остановлено.
Пожар был ликвидирован на площади 2000 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. Всего к ликвидации пожара было привлечено 60 человек личного состава и 20 единиц пожарной техники.