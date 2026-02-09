Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовой поезд сбил девушку в Хабаровском крае

Пострадавшая переходила пути в неположенном месте.

Источник: Хабаровский край сегодня

В районе имени Лазо у станции Хор грузовой поезд сбил 17-летнюю девушку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Несчастный случай произошел в вечернее время около 21.30. Предварительно известно, что девушка переходила железнодорожные пути перед приближающимся составом в неположенном месте. Она госпитализирована с травмами.

— Хабаровская транспортная прокуратора проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также будет дана оценка действиям уполномоченных органов по профилактике детского травматизма, — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Напомним, ранее на станции Корфовская в Хабаровском районе с рельсов сошли 16 гружённых углем вагонов.