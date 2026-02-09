Грузовой поезд сбил девушку в Хабаровском крае

В районе имени Лазо у станции Хор грузовой поезд сбил 17-летнюю девушку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Несчастный случай произошел в вечернее время около 21.30. Предварительно известно, что девушка переходила железнодорожные пути перед приближающимся составом в неположенном месте. Она госпитализирована с травмами.
— Хабаровская транспортная прокуратора проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Также будет дана оценка действиям уполномоченных органов по профилактике детского травматизма, — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
