В Оренбуржье подросткам не хватило денег на проезд, водитель высадил их в поле в мороз

Ранее Life.ru писал, что в Оренбургской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детский сад. Он проник в здание днём и ранил сотрудницу учреждения на втором этаже, к счастью, дети не пострадали. Нападавшего задержали, а Следственный комитет возбудил уголовные дела о покушении на убийство и халатности.