В Оренбуржье подросткам не хватило денег на проезд, водитель высадил их в поле в мороз

В Оренбургской области водитель автобуса высадил подростков прямо на трассе в мороз после конфликта из-за оплаты проезда. Как рассказали родители пострадавших в соцсетях, дети заранее купили билеты на автовокзале, однако из-за сбоя в системе кассир не смог их выдать, пообещав вернуть деньги в течение суток.

Источник: Life.ru

Подростки решили оплатить поездку напрямую у водителя, но собранной суммы хватило лишь до промежуточной остановки Холодные Ключи. Когда дети попытались объяснить ситуацию и попросили войти в положение, водитель отказался и высадил их посреди степи.

До ближайших домов было несколько километров, а температура на улице была ниже нуля. Спустя около получаса замерзающих подростков заметили неравнодушные очевидцы — они помогли детям и довезли их домой. Родители подали заявления в Ространснадзор и прокуратуру.

Ранее Life.ru писал, что в Оренбургской области пьяный мужчина с ножом ворвался в детский сад. Он проник в здание днём и ранил сотрудницу учреждения на втором этаже, к счастью, дети не пострадали. Нападавшего задержали, а Следственный комитет возбудил уголовные дела о покушении на убийство и халатности.

