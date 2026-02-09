В Оренбуржье подросткам не хватило денег на проезд, водитель высадил их в поле в мороз

Подростки решили оплатить поездку напрямую у водителя, но собранной суммы хватило лишь до промежуточной остановки Холодные Ключи. Когда дети попытались объяснить ситуацию и попросили войти в положение, водитель отказался и высадил их посреди степи.
До ближайших домов было несколько километров, а температура на улице была ниже нуля. Спустя около получаса замерзающих подростков заметили неравнодушные очевидцы — они помогли детям и довезли их домой. Родители подали заявления в Ространснадзор и прокуратуру.
