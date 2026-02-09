Новосибирец обманул семь человек, выдавая себя за полицейского

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который, выдавая себя за сотрудника полиции, обманул семь человек, в том числе онкобольного, причинив ущерб более 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.