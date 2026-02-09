Ричмонд
Новосибирец обманул семь человек, выдавая себя за полицейского

По версии следствия, обвиняемый обещал помочь гражданам в сдаче экзаменов на водительские права и в получении медицинских квот для онкобольных за денежное вознаграждение.

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, который, выдавая себя за сотрудника полиции, обманул семь человек, в том числе онкобольного, причинив ущерб более 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

По версии следствия, обвиняемый обещал помочь гражданам в сдаче экзаменов на водительские права и в получении медицинских квот для онкобольных за денежное вознаграждение. Для достоверности он использовал полицейскую форму, пневматический пистолет, кобуру и поддельные документы, включая муляж служебного удостоверения следователя.

Следствие установило его причастность к семи эпизодам мошенничества. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками угрозыска УМВД России по Новосибирску.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере направлено в Кировский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.