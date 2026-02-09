Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске водитель Subaru столкнулся с самосвалом

В результате водитель и пассажир легковушки пострадали.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске 8 февраля на Чернышевском спуске, 16 произошло ДТП. Там водитель Subaru столкнулся с самосвалом Shacman, который разворачивался. В результате водитель и пассажир легковушки пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.

— Пассажир и водитель Subaru деблокированы без применения гидравлического аварийно спасательного инструмента. Их эвакуировали в машину скорой помощи, — добавили в пресс-службе.

Уточняется, что водитель самосвала не пострадал.

Спасатели провели противопожарные мероприятия и стабилизировали транспортное средство, что позволило избежать дальнейших рисков.