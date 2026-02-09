В Новосибирске водитель Subaru столкнулся с самосвалом

В Новосибирске 8 февраля на Чернышевском спуске, 16 произошло ДТП. Там водитель Subaru столкнулся с самосвалом Shacman, который разворачивался. В результате водитель и пассажир легковушки пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.