В Новосибирске водитель Subaru столкнулся с самосвалом

В Новосибирске 8 февраля на Чернышевском спуске, 16 произошло ДТП. Там водитель Subaru столкнулся с самосвалом Shacman, который разворачивался. В результате водитель и пассажир легковушки пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе спасателей МАСС.
— Пассажир и водитель Subaru деблокированы без применения гидравлического аварийно спасательного инструмента. Их эвакуировали в машину скорой помощи, — добавили в пресс-службе.
Уточняется, что водитель самосвала не пострадал.
Спасатели провели противопожарные мероприятия и стабилизировали транспортное средство, что позволило избежать дальнейших рисков.