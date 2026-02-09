Женщина принесла противотанковую ракету в полицейский участок в Праге

В Праге женщина пришла в местное отделение полиции с 76-миллиметровой противотанковой ракетой, которую достала из своей сумки. Как сообщило чешское управление полиции, для обеспечения безопасности здание было оперативно эвакуировано, а на место вызван сапёр.