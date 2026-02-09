Женщина принесла противотанковую ракету в полицейский участок в Праге

Эксперт установил, что снаряд марки P6 является неактивным. В ходе беседы выяснилось, что женщина обнаружила ракету в доме своего сына и решила сдать её властям в рамках действующей в стране программы оружейной амнистии.
Ранее Life.ru писал, что на Индустриальном проспекте в Санкт-Петербурге обнаружили предмет, внешне напоминающий гранату, в салоне легкового автомобиля. На место прибыли сапёры ОМОН, территорию оцепили. Позднее выяснилось, что в машине находился пустой корпус гранаты Ф-1.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — в разделе «Последние новости» на Life.ru.