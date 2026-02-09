Самосвал и «Субару» столкнулись в Новосибирске

По предварительной информации, автомобиль «Субару» столкнулся с разворачивающимся грузовиком «Шакман».
В результате аварии в «Субару» оказались заблокированы водитель и пассажир. Спасателям удалось деблокировать их без применения гидравлического инструмента. Обоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь, они были переданы бригаде «скорой». Водитель самосвала не пострадал.
После извлечения людей экипаж спасателей провёл на месте происшествия необходимые противопожарные мероприятия и выполнил стабилизацию поврежденного транспортного средства.
