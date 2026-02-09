Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самосвал и «Субару» столкнулись в Новосибирске

8 февраля на Чернышевском спуске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и самосвала. На место происшествия выезжал экипаж спасателей МАСС, сообщили в пресс-службе МКУ «Служба аварийно-спасательных работ».

Источник: Сиб.фм

По предварительной информации, автомобиль «Субару» столкнулся с разворачивающимся грузовиком «Шакман».

В результате аварии в «Субару» оказались заблокированы водитель и пассажир. Спасателям удалось деблокировать их без применения гидравлического инструмента. Обоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь, они были переданы бригаде «скорой». Водитель самосвала не пострадал.

После извлечения людей экипаж спасателей провёл на месте происшествия необходимые противопожарные мероприятия и выполнил стабилизацию поврежденного транспортного средства.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске пять пьяных водителей попали в ДТП.