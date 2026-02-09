Самосвал и «Субару» столкнулись в Новосибирске

В результате аварии в «Субару» оказались заблокированы водитель и пассажир. Спасателям удалось деблокировать их без применения гидравлического инструмента. Обоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь, они были переданы бригаде «скорой». Водитель самосвала не пострадал.