Ламы стали героями: стадо задержало вора на ферме в Англии

В Англии произошло необычное задержание: стадо лам стало причиной ареста мужчины, который украл табак у женщины.

В Англии произошло необычное задержание: стадо лам стало причиной ареста мужчины, который украл табак у женщины. Об этом сообщает издание Daily Star.

Инцидент произошел, когда вор, пытаясь скрыться с добычей, перепрыгнул забор и оказался на ферме, где обитают ламы. Заметив незнакомца с фонариком, восемь животных мгновенно подбежали к нему и загнали его в угол. Нарушитель не смог выбраться из ловушки до прибытия полиции.

«Если бы не ламы, он бы сбежал. Я горжусь ими — они даже не плюнули, сохранив манеры,» — поделилась впечатлениями владелица фермы.

Это событие подчеркивает неожиданные способности животных в обеспечении безопасности и защиты своих территорий.