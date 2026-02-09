Ламы стали героями: стадо задержало вора на ферме в Англии

В Англии произошло необычное задержание: стадо лам стало причиной ареста мужчины, который украл табак у женщины. Об этом сообщает издание Daily Star.
Инцидент произошел, когда вор, пытаясь скрыться с добычей, перепрыгнул забор и оказался на ферме, где обитают ламы. Заметив незнакомца с фонариком, восемь животных мгновенно подбежали к нему и загнали его в угол. Нарушитель не смог выбраться из ловушки до прибытия полиции.
«Если бы не ламы, он бы сбежал. Я горжусь ими — они даже не плюнули, сохранив манеры,» — поделилась впечатлениями владелица фермы.
Это событие подчеркивает неожиданные способности животных в обеспечении безопасности и защиты своих территорий.