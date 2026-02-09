Ламы стали героями: стадо задержало вора на ферме в Англии

Инцидент произошел, когда вор, пытаясь скрыться с добычей, перепрыгнул забор и оказался на ферме, где обитают ламы. Заметив незнакомца с фонариком, восемь животных мгновенно подбежали к нему и загнали его в угол. Нарушитель не смог выбраться из ловушки до прибытия полиции.