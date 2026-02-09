RNZ: в Новой Зеландии стрелявший в мечетях террорист отказался признать вину

По ее данным, Таррант, убивший 51 человека во время нападения 15 марта 2019 года на две мечети в Крайстчерче, подал в суд заявление о пересмотре обстоятельств дела. Ожидается, что в ходе слушаний, которые должны начаться до конца текущей недели, 35-летний мужчина сообщит суду о «пытках и бесчеловечных условиях содержания в тюрьме», из-за чего он «был не способен принимать рациональные решения». Опираясь на это, австралиец попросит суд признать недействительным его заявление о признании вины, сделанное в марте 2020 года.