Подростки с оружием нападают на посетителей ТРЦ в Новосибирске

Она рассказала, что вместе с подругой зашла перекусить. Они сидели за столом, когда за соседний столик сели девочки. Сначала подростки начали громко оскорблять их, но девушки не реагировали. Затем одна из девочек стала дёргать пострадавшую за волосы. По словам девушки, любые попытки ответить на агрессию только усиливали её.