Подростки с оружием нападают на посетителей ТРЦ в Новосибирске

В Новосибирске посетители торгово-развлекательного центра сталкиваются с нападениями подростков. Горожане жалуются, что молодые люди собираются в зоне фуд-корта и ведут себя агрессивно по отношению к другим посетителям. Одна из пострадавших девушек поделилась своей историей с КП-Новосибирск.
Она рассказала, что вместе с подругой зашла перекусить. Они сидели за столом, когда за соседний столик сели девочки. Сначала подростки начали громко оскорблять их, но девушки не реагировали. Затем одна из девочек стала дёргать пострадавшую за волосы. По словам девушки, любые попытки ответить на агрессию только усиливали её.
Знакомый девушки пострадал ещё сильнее. Его позвали в туалет, где несколько подростков избили его. Пострадавшая также сообщила, что некоторые подростки носят с собой перцовые баллончики, ножи и травматические пистолеты, используя их для угроз.
В ГУ МВД России по региону заявили, что информация о нападениях будет зарегистрирована, и правоохранительные органы проведут проверку.
Ранее мы рассказывали, что сибиряк отправил 24 млн рублей на финансирование ВСУ и попал под суд.
Татьяна Картавых