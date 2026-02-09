Cиловикам потребовалось всего несколько часов, чтобы установить личность стрелявшего в генерала

По словам представителей силовых структур, «личности исполнителя и его пособников были установлены в ходе комплекса ОРМ в течение нескольких часов». После идентификации стрелка стало известно, что он вылетел в Объединенные Арабские Эмираты. В настоящее время правоохранительные органы активно взаимодействуют с зарубежными партнерами для дальнейшего расследования.