В Москве силовикам потребовалось всего несколько часов, чтобы установить личность стрелявшего в генерала Владимира Алексеева. Об этом информирует агентство ТАСС, ссылаясь на данные правоохранительных органов.
По словам представителей силовых структур, «личности исполнителя и его пособников были установлены в ходе комплекса ОРМ в течение нескольких часов». После идентификации стрелка стало известно, что он вылетел в Объединенные Арабские Эмираты. В настоящее время правоохранительные органы активно взаимодействуют с зарубежными партнерами для дальнейшего расследования.
Иные подробности о происшествии и ходе следствия не были раскрыты, но стало известно о состоянии генерала. Ситуация остается под контролем правоохранительных органов, которые продолжают работу над делом.