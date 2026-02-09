В двух пожарах в Приморье погибли люди

В селе Руновка Кировского района произошел пожар в частном жилом доме. Погиб мужчина, личность которого на данный момент устанавливается. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Тело погибшего было обнаружено в ходе тушения огня. Причины возгорания пока не установлены, в настоящее время дознаватели МЧС России проводят проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия.