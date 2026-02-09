В двух пожарах в Приморье погибли люди

Сегодня ночью в Приморье произошли два пожара, в которых погибли люди. Причины возгораний сейчас устанавливаются дознавателями МЧС России. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
В селе Руновка Кировского района произошел пожар в частном жилом доме. Погиб мужчина, личность которого на данный момент устанавливается. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров. Тело погибшего было обнаружено в ходе тушения огня. Причины возгорания пока не установлены, в настоящее время дознаватели МЧС России проводят проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия.
В селе Хороль Хорольского района произошел еще один пожар, погибла 82-летняя женщина. Возгорание произошло в частном двухквартирном доме, а причиной возгорания стало короткое замыкание электрооборудования. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Тело погибшей было найдено в процессе тушения огня.
МЧС России напоминает: для предотвращения трагедий важно использовать исправное электрооборудование, следить за состоянием электропроводки и устанавливать в домах пожарные извещатели.