В Британии стадо лам помогло полиции задержать вора

Полицейские в Британии задержали подозреваемого в краже мужчину с помощью стада лам, которые загнали его в угол на поле и удерживали до прихода других людей, сообщила газета The Daily Star.
Инцидент произошёл на ферме в Южном Нормантоне (графство Дербишир). Смотрители угодий Хайди Прайс и Грэм Оливер услышали громкий крик, который начали издавать ламы при виде незнакомца. Мужчина пытался спрятаться от полицейских.
«Это было уже после наступления темноты, и преступник, едва скрывшийся от полиции, перепрыгнул через забор на нашу ферму. У него был с собой фонарик, и он бежал через поле», — сказала Прайс.
По словам женщины, ламы подбежали к нарушителю и окружили его, начав издавать предупреждающие звуки. Прибежавший к этому месту Оливер увидел рядом с животными мужчину, который выглядел испуганным.
Нарушителя отвели к выходу, где его передали стражам правопорядка. В полиции уточнили, что мужчину арестовали по подозрению в краже нескольких пачек табака у женщины 2 февраля. После этого его отпустили под залог.
Напомним, в январе стало известно, что в Британии грабители вынесли с «секретной» авиабазы 55 тонн медного кабеля. При этом преступники вышли с территории объекта через главные ворота. Источники газеты The Sun рассказали, что ущерб от кражи оценивается в 400 тысяч фунтов (около 41 миллиона рублей).