Соловьев: участникам покушения на генерала Алексеева грозит пожизненное

Стрелявшему 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе генерал-майора Владимира Алексеева Любомиру Корбе и его соучастнику Виктору Васину грозит пожизненный срок, отметил в беседе с aif.ru юрист Иван Соловьев.
«Статья 317 Уголовного кодекса РФ предусматривает за покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов лишение свободы на срок до 20 лет или пожизненное заключение. Мы понимаем, что на итоговый срок повлияет то, что по независимым от киллера причинам преступление не было доведено до конца. У него был умысел на убийство, в совокупности это, конечно, пожизненное лишение свободы. Но сейчас многое будет зависеть от того, как он поведет себя. Если будет изобличать своих кураторов, своих подельников, расскажет всю схему, это ему могут зачесть, у него будет шанс не получить пожизненное лишение свободы. Но это возможно, если он предоставит важную, ценную информацию для органов предварительного следствия и для страны», — объяснил эксперт.
По словам Соловьева, также пожизненный срок грозил подельнику Корбы, Виктору Васину, который, по предварительным данным, достал для наемника пистолет Макарова.
«Поскольку Васин доставал пистолет Макарова с глушителем, то Васину инкриминируются статьи о незаконном обороте оружия и соучастие в покушении на убийство сотрудника правоохранительных органов. Хотя он не был исполнителем, степень его участия является определяющей, поскольку именно он достал пистолет Макарова, с помощью которого и было совершено покушение. Поэтому ему тоже 20 лет по совокупности “светят” или пожизненное», — отметил юрист.
Как отметил Соловьев, сбежавшей из России Зинаиде Серебрицкой грозит до 17 лет лишения свободы.
«Судя по данным из открытых источников, Серебрицкая, живя двумя этажами выше генерала, собирала информацию о его распорядки дня, о том, кто его встречает, о том, есть ли у него охрана, когда супруга выходит и другую. Это именно та информация, которая необходима была киллеру. Здесь будет ключевым момент, была ли она осведомлена о том, что собирается исполнитель сделать с генералом Алексеевым. Если она осознавала, что собирает информацию для его убийства, то это чистое соучастие в подготовке убийства. В этом случае эта женщина может понести не меньше ответственности, чем Васин. Если она не была осведомлена об этом и просто давала такую информацию, то весь вопрос, под какой легендой. И еще один очень важный момент: был ли у нее корыстный интерес, то есть платил ли исполнитель ей какие-то денежные средства за предоставление этой информации. Если имела место сложившаяся, устойчивая преступная группа, где каждый выполнял определенные действия, то ей грозит максимальный срок. То, что она скрылась, является, в том числе, подтверждение ее вины. Она может получить в диапазоне от 15 до 17 лет лишения свободы», — объяснил Соловьев.
6 февраля в доме на Волоколамском шоссе неизвестный несколько раз выстрелили в генерал-майора Владимира Алексеева. Следователи установили, что стрелявшим был Любомир Корба, которого задержали в Дубае и экстрадировали в РФ. По решению суда он арестован. Кроме того, задержан его подельник Виктор Васин. Еще одна подельница Корбы, Зинаида Серебрицкая, сбежала на территорию Украины.