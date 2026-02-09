Соловьев: участникам покушения на генерала Алексеева грозит пожизненное

«Судя по данным из открытых источников, Серебрицкая, живя двумя этажами выше генерала, собирала информацию о его распорядки дня, о том, кто его встречает, о том, есть ли у него охрана, когда супруга выходит и другую. Это именно та информация, которая необходима была киллеру. Здесь будет ключевым момент, была ли она осведомлена о том, что собирается исполнитель сделать с генералом Алексеевым. Если она осознавала, что собирает информацию для его убийства, то это чистое соучастие в подготовке убийства. В этом случае эта женщина может понести не меньше ответственности, чем Васин. Если она не была осведомлена об этом и просто давала такую информацию, то весь вопрос, под какой легендой. И еще один очень важный момент: был ли у нее корыстный интерес, то есть платил ли исполнитель ей какие-то денежные средства за предоставление этой информации. Если имела место сложившаяся, устойчивая преступная группа, где каждый выполнял определенные действия, то ей грозит максимальный срок. То, что она скрылась, является, в том числе, подтверждение ее вины. Она может получить в диапазоне от 15 до 17 лет лишения свободы», — объяснил Соловьев.