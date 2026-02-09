Мужчину посадили за визит бывшей, с которой ему было нельзя контактировать

В Великобритании 56-летнего жителя графства Йоркшир приговорили к 10 месяцам лишения свободы за нарушение судебного запрета после визита бывшей возлюбленной. Об этом сообщает The Gazette & Herald.
Речь идет о жителе города Харрогит Гэвине Макклюре. Суд ранее запретил ему любые контакты с женщиной из-за совершенного в ее отношении правонарушения. Несмотря на это, в августе 2025 года она сама приехала к нему домой и провела там три дня.
После визита женщина обратилась в полицию, заявив о применении к ней насилия, однако позднее отказалась сотрудничать со следствием. Свидетели по делу также не дали показаний, из-за чего обвинения в избиении не получили развития.
Тем не менее суд признал Макклюра виновным в нарушении действующего судебного запрета. В ходе разбирательства было указано, что мужчина был обязан прекратить контакт и не допускать пребывания женщины в своем доме, но этого не сделал.
Сторона защиты сообщила, что после освобождения осужденный намерен сменить место жительства, чтобы исключить любые дальнейшие контакты с бывшей партнершей.
