Учительницу-пенсионерку с треском уволили после съемок в порно

В Великобритании 62-летнюю школьную учительницу лишили права работать по профессии после того, как выяснилось, что она снималась в порнографических видео. Об этом сообщает The Independent.
Речь идет о Линди Корстон, которая с января 2023 по январь 2025 года участвовала в создании откровенного контента. В 2024 году она зарегистрировалась на платформе OnlyFans, что и привело к огласке. Одна из сотрудниц школы получила уведомление сервиса и узнала в опубликованных материалах свою коллегу.
После этого информация дошла до руководства учебного заведения. Корстон заявляла, что имеет право на частную жизнь вне работы и не ожидала, что видеоматериалы окажутся в открытом доступе. Позднее она принесла извинения и выразила сожаление о случившемся.
Комиссия Агентства по регулированию преподавательской деятельности признала женщину виновной в неприемлемом профессиональном поведении и действиях, способных нанести ущерб репутации профессии учителя. В результате Корстон была отстранена от преподавания, а в течение ближайших двух лет она лишена возможности обжаловать это решение.
