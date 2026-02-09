В Киеве взорвалась трансформаторная подстанция: местные сообщают о крупном пожаре

Днем ранее депутат Рады Александр Федиенко заявил, что на Украине начался обвал сетевых коммуникаций из-за нехватки электроэнергии. Вслед за мобильными сетями рушатся и фиксированные операторы. По словам украинского депутата, сети построены по старым схемам. На каждом узле такой конструкции стоят аккумуляторы, которые не могут работать вечно.