В Киеве взорвалась трансформаторная подстанция: местные сообщают о крупном пожаре

Ночью в Киеве произошло ЧП. Вблизи одного из многоквартирных жилых домов взорвалась трансформаторная подстанция. Как пишет местное издание «Страна», объект полностью сгорел.
Уточняется, что подстанция находится в районе Оболони. Это историческая территория на севере города. Вблизи станции расположены жилые многоэтажки. Причины ЧП не сообщаются.
«На Оболони в Киеве ночью взорвалась и полностью сгорела трансформаторная подстанция», — говорится в материале.
Днем ранее депутат Рады Александр Федиенко заявил, что на Украине начался обвал сетевых коммуникаций из-за нехватки электроэнергии. Вслед за мобильными сетями рушатся и фиксированные операторы. По словам украинского депутата, сети построены по старым схемам. На каждом узле такой конструкции стоят аккумуляторы, которые не могут работать вечно.