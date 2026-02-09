Ричмонд
В Киеве взорвалась трансформаторная подстанция: местные сообщают о крупном пожаре

В Киеве на трансформаторной подстанции произошёл взрыв, она сгорела.

Источник: Комсомольская правда

Ночью в Киеве произошло ЧП. Вблизи одного из многоквартирных жилых домов взорвалась трансформаторная подстанция. Как пишет местное издание «Страна», объект полностью сгорел.

Уточняется, что подстанция находится в районе Оболони. Это историческая территория на севере города. Вблизи станции расположены жилые многоэтажки. Причины ЧП не сообщаются.

«На Оболони в Киеве ночью взорвалась и полностью сгорела трансформаторная подстанция», — говорится в материале.

Днем ранее депутат Рады Александр Федиенко заявил, что на Украине начался обвал сетевых коммуникаций из-за нехватки электроэнергии. Вслед за мобильными сетями рушатся и фиксированные операторы. По словам украинского депутата, сети построены по старым схемам. На каждом узле такой конструкции стоят аккумуляторы, которые не могут работать вечно.