Генералы преступного мира вышли из тени и стали главной мишенью силовиков

По состоянию на конец 2025 года в России и за ее пределами насчитывается около 400 воров в законе, примерно четверть из них находятся в местах лишения свободы. Российские правоохранительные органы на протяжении многих лет ведут системную борьбу с обладателями высшего статуса в преступной иерархии. Ключевым инструментом стала статья 210.1 УК РФ, введенная в 2019 году, которая предусматривает до 15 лет лишения свободы за само занятие высшего положения в преступной иерархии.