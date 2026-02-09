Исполнитель покушения на генерала Алексеева был связан с пособником много лет

Предполагаемый исполнитель покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба на протяжении длительного времени поддерживал связь с одним из пособников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
Согласно документам, Корба был знаком с Виктором Васиным задолго до инцидента. В материалах указано, что с 2005 по 2020 год он регулярно направлял Васину денежные переводы. В этот период Корба преимущественно проживал на Украине и периодически переводил средства в Россию.
Следствие также установило личность третьей участницы покушения. Речь идет о Зинаиде Серебрицкой, уроженке Луганска. По данным правоохранительных органов, она зарегистрирована в Раменском, где официально проживает и сам Корба.
Ранее сообщалось, что покушение на генерал-лейтенанта Алексеева было совершено в Москве. Военачальник получил ранения, однако выжил и был госпитализирован. Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и роль каждого из фигурантов.
