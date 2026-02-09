Исполнитель покушения на генерала Алексеева был связан с пособником много лет

Согласно документам, Корба был знаком с Виктором Васиным задолго до инцидента. В материалах указано, что с 2005 по 2020 год он регулярно направлял Васину денежные переводы. В этот период Корба преимущественно проживал на Украине и периодически переводил средства в Россию.