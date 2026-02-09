В некоторых районах Украины отменили воздушную тревогу

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Воздушная тревога, объявленная в районах Винницкой, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей Украины, отменена. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Тревога продолжает действовать в Черниговской области, а также в районах Полтавской, Сумской и Харьковской областей.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше