В некоторых районах Украины отменили воздушную тревогу

Сирены перестали звучать в частях Винницкой, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей.

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Воздушная тревога, объявленная в районах Винницкой, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областей Украины, отменена. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Тревога продолжает действовать в Черниговской области, а также в районах Полтавской, Сумской и Харьковской областей.

