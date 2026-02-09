Далай-лама неожиданно опроверг связь с Эпштейном

В сообщении подчеркивается, что в ряде публикаций СМИ и социальных сетей, посвященных так называемому «делу Эпштейна», предпринимаются попытки связать имя Далай-ламы с фигурантом скандала. Представители духовного лидера заявили, что подобные утверждения не соответствуют действительности. Согласно разъяснению, Далай-лама не встречался с Эпштейном и не давал согласия на какие-либо контакты или мероприятия с его участием.