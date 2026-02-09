Далай-лама неожиданно опроверг связь с Эпштейном

Духовный лидер тибетского буддизма Далай-лама XIV Тензин Гьяцо никогда не встречался с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте Далай-ламы.
В сообщении подчеркивается, что в ряде публикаций СМИ и социальных сетей, посвященных так называемому «делу Эпштейна», предпринимаются попытки связать имя Далай-ламы с фигурантом скандала. Представители духовного лидера заявили, что подобные утверждения не соответствуют действительности. Согласно разъяснению, Далай-лама не встречался с Эпштейном и не давал согласия на какие-либо контакты или мероприятия с его участием.
Поводом для заявления стали публикации индийских и международных изданий, в которых сообщалось, что при анализе базы данных министерства юстиции США имя «Далай» якобы упоминается около 169 раз в электронных письмах, документах и других материалах, входящих в массив так называемых «файлов Эпштейна».
Как уточняют СМИ, речь идет о пересылаемых новостных материалах, случайных упоминаниях и записях о неудавшихся попытках организовать мероприятия или встречи. При этом в опубликованных документах отсутствуют какие-либо доказательства реального контакта или личной встречи между Далай-ламой и Эпштейном.
Ранее министерство юстиции США обнародовало около 3,5 млн файлов, связанных с делом финансиста. В 2019 году Джеффри Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу, что смерть носила характер самоубийства.
