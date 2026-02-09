Супруги из Норильска попали в реанимацию в Таиланде после ДТП

В Таиланде в реанимацию попали супруги из Норильска. Как сообщает Mash, туристы попали в ДТП с грузовиком по дороге в зоопарк Кхао Кхео.
Мужчина и женщина направлялись из Паттайи в Сирачу, вернуться планировали 10-го февраля.
У пострадавшего норильчанина диагностировали разрыв мочевого пузыря, переломы ребер и таза. По данным канала, мужчине уже провели операцию, он в сознании, но не сможет ходить еще около двух месяцев.
Женщина сейчас в коме, у нее кровоизлияние в мозг и сложный перелом правой ноги. Пострадавшую подключили к аппарату искусственной вентиляции легких: дышать самостоятельно она пока не может.
«Туристов транспортируют на носилках в самолете — для этого им придется выкупить все 12 мест. Случай в практике редкий, поэтому прайс обойдется вдвое больше — в 3−4 млн рублей. Это неподъемная сумма для семьи, поскольку Антон работает рядовым диспетчером в горно-металлургической компании, а Елена — продавцом косметики. Чтобы покрыть все расходы, друзья и коллеги начали сбор средств», — сообщает канал.