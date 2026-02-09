Ричмонд
В Воронеже и Нововоронеже отменили угрозу удара БПЛА

В области сохраняется режим опасности атаки беспилотников.

ВОРОНЕЖ, 9 февраля. /ТАСС/. Непосредственная угроза удара БПЛА отменена на территории Воронежа и Нововоронежа. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Отмена непосредственной угрозы удара БПЛА в Воронеже и Нововоронеже», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что в области сохраняется режим опасности атаки беспилотников.

