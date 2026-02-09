Ричмонд
Основателю «Русагро» Мошковичу добавили обвинение в легализации 86 млрд рублей

Следствие предъявило основателю холдинга «Русагро» Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору компании Максиму Басову новое обвинение — в легализации денежных средств (ст. 174.1 УК РФ). Общая сумма претензий по делу достигла 86 млрд руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

Уголовное дело, расследование которого недавно завершилось, изначально содержало эпизоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотребления полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). В окончательной версии помимо обвинения в легализации средств добавилась также статья о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ), но было исключено обвинение в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, в 2018 году Мошкович и Басов приобрели у структур предпринимателя Владислава Бурова 1020 акций холдинговой компании «Солнечные продукты» по номинальной цене €1 за штуку, хотя их рыночная стоимость оценивалась почти в 50,1 млрд руб. После этого обвиняемые намеренно инициировали банкротство холдинга, создав искусственную просрочку по кредиту и спровоцировав требования о досрочном погашении задолженности.

Компании группы «Русагро» в ходе процедуры банкротства «Солнечных продуктов» участвовали в торгах и приобрели имущество предприятий холдинга на сумму свыше 28,6 млрд руб. Именно эти средства следствие рассматривает как предмет легализации. Общий ущерб включает как стоимость акций, так и неудовлетворенные требования 18 кредиторов на 7,5 млрд руб.

Гражданские иски на полную сумму заявлены к обоим фигурантам. Ознакомление с материалами дела займет несколько месяцев, после чего оно будет направлено в суд.