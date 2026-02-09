Основателю «Русагро» Мошковичу добавили обвинение в легализации 86 млрд рублей

По версии следствия, в 2018 году Мошкович и Басов приобрели у структур предпринимателя Владислава Бурова 1020 акций холдинговой компании «Солнечные продукты» по номинальной цене €1 за штуку, хотя их рыночная стоимость оценивалась почти в 50,1 млрд руб. После этого обвиняемые намеренно инициировали банкротство холдинга, создав искусственную просрочку по кредиту и спровоцировав требования о досрочном погашении задолженности.