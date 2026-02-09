Основателю «Русагро» Мошковичу добавили обвинение в легализации 86 млрд рублей

Уголовное дело, расследование которого недавно завершилось, изначально содержало эпизоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотребления полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). В окончательной версии помимо обвинения в легализации средств добавилась также статья о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ), но было исключено обвинение в злоупотреблении полномочиями.
По версии следствия, в 2018 году Мошкович и Басов приобрели у структур предпринимателя Владислава Бурова 1020 акций холдинговой компании «Солнечные продукты» по номинальной цене €1 за штуку, хотя их рыночная стоимость оценивалась почти в 50,1 млрд руб. После этого обвиняемые намеренно инициировали банкротство холдинга, создав искусственную просрочку по кредиту и спровоцировав требования о досрочном погашении задолженности.
Компании группы «Русагро» в ходе процедуры банкротства «Солнечных продуктов» участвовали в торгах и приобрели имущество предприятий холдинга на сумму свыше 28,6 млрд руб. Именно эти средства следствие рассматривает как предмет легализации. Общий ущерб включает как стоимость акций, так и неудовлетворенные требования 18 кредиторов на 7,5 млрд руб.
Гражданские иски на полную сумму заявлены к обоим фигурантам. Ознакомление с материалами дела займет несколько месяцев, после чего оно будет направлено в суд.