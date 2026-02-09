Пособник покушения на генерала Алексеева годами искал работу через сайты вакансий

Пособник покушения на убийство генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева Виктор Васин на протяжении многих лет активно искал работу и размещал резюме на различных онлайн-площадках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы, имеющиеся в распоряжении агентства.
Из материалов следует, что начиная с 2016 года Васин рассматривал трудоустройство в кадровых службах и подразделениях по управлению персоналом. Кроме того, он заявлял о готовности работать преподавателем основ безопасности жизнедеятельности либо занять должность начальника штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. При этом по образованию Васин являлся инженером связи.
В резюме он указывал такие личные качества, как дисциплинированность, ответственность, умение ориентироваться в сложных условиях и принимать взвешенные решения. Также Васин отмечал физическую выносливость, знание английского языка выше среднего уровня и наличие водительского удостоверения категории В.
В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что в настоящее время за Васиным числится задолженность на сумму свыше 831 тыс. рублей. Долги взыскиваются в принудительном порядке.
Ранее в ФСБ информировали о задержании в Москве россиянина Виктора Васина по делу о соучастии в покушении на генерал-лейтенанта Алексеева. По данным следствия, он был давно знаком с предполагаемым исполнителем преступления Любомиром Корбой, задержанным в ОАЭ и впоследствии переданным российской стороне.
Согласно материалам дела, в период с 2005 по 2020 год Корба регулярно направлял Васину денежные переводы. В это время Корба преимущественно проживал на территории Украины и периодически перечислял средства в Россию.
