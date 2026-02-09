Пособник покушения на генерала Алексеева годами искал работу через сайты вакансий

Из материалов следует, что начиная с 2016 года Васин рассматривал трудоустройство в кадровых службах и подразделениях по управлению персоналом. Кроме того, он заявлял о готовности работать преподавателем основ безопасности жизнедеятельности либо занять должность начальника штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. При этом по образованию Васин являлся инженером связи.