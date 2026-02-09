Иванников оценил кадры с места покушения на генерал-лейтенанта Алексеева

Кадры с места покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева оценил в беседе с aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. Он обратил внимание на детали и объяснил, на что они указывают.
«По кадрам видно, что действовали по заранее отработанному плану. Преступление было расписано по минутам. Уверенность в действиях свидетельствует о хладнокровии криминальном опыте преступников, не исключено, что ранее они совершали аналогичные преступления», — отметил собеседник издания.
Иванников также объяснил немолодой возраст исполнителя покушения и его подельников.
6 февраля в доме на Волоколамском шоссе произошло покушение на генерал-майора Владимира Алексеева. Его доставили в медучреждение, сейчас жизнь военного вне опасности. Стрелявшего в генерал-лейтенанта Любомира Корбу задержали в аэропорту Дубая и экстрадировали в РФ, где он был арестован по решению суда. Одного из его соучастников, Виктора Васина задержали в Москве, ему предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ. Вторая соучастница, Зинаида Серебрицкая, находится за пределами РФ, она сбежала на территорию Украины.