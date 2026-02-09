Иванников оценил кадры с места покушения на генерал-лейтенанта Алексеева

6 февраля в доме на Волоколамском шоссе произошло покушение на генерал-майора Владимира Алексеева. Его доставили в медучреждение, сейчас жизнь военного вне опасности. Стрелявшего в генерал-лейтенанта Любомира Корбу задержали в аэропорту Дубая и экстрадировали в РФ, где он был арестован по решению суда. Одного из его соучастников, Виктора Васина задержали в Москве, ему предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ. Вторая соучастница, Зинаида Серебрицкая, находится за пределами РФ, она сбежала на территорию Украины.