В элитных ЖК Екатеринбурга появились закладчики

В Екатеринбурге закладчики добрались до элитных ЖК. В одной из новостроек на камеры видеонаблюдения попал мужчина, который оставил сверток прямо в подъезде новостройки. Оттуда их потом забирают покупатели. Об этом сообщил общественник Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале.
— Подрабатывают на этом грязном криминальном бизнесе молодые разносчики объявлений. Попадают в подъезд, раскидывают листовки, и делают закладки. Сделал закладку, сфотографировал, отправил куратору координаты, а тот покупателю, — рассказал общественник.
Судя по видео, все происходит довольно быстро. Мужчина оставил сверток в подъезде, сфотографировал его, а уже спустя десять минут на место пришел покупатель и забрал оставленный разносчиком товар.