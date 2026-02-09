Ричмонд
В элитных ЖК Екатеринбурга появились закладчики

В Екатеринбурге закладчики начали распространять свертки в элитных ЖК.

Источник: telegram-канал Дмитрия Чукреева

В Екатеринбурге закладчики добрались до элитных ЖК. В одной из новостроек на камеры видеонаблюдения попал мужчина, который оставил сверток прямо в подъезде новостройки. Оттуда их потом забирают покупатели. Об этом сообщил общественник Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале.

— Подрабатывают на этом грязном криминальном бизнесе молодые разносчики объявлений. Попадают в подъезд, раскидывают листовки, и делают закладки. Сделал закладку, сфотографировал, отправил куратору координаты, а тот покупателю, — рассказал общественник.

Судя по видео, все происходит довольно быстро. Мужчина оставил сверток в подъезде, сфотографировал его, а уже спустя десять минут на место пришел покупатель и забрал оставленный разносчиком товар.