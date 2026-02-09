В элитных ЖК Екатеринбурга появились закладчики

В Екатеринбурге закладчики добрались до элитных ЖК. В одной из новостроек на камеры видеонаблюдения попал мужчина, который оставил сверток прямо в подъезде новостройки. Оттуда их потом забирают покупатели. Об этом сообщил общественник Дмитрий Чукреев в своем telegram-канале.