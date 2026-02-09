В Усть-Куте произошло ДТП с двумя автомобилями, пострадали пять детей

Авария с двумя автомобилями произошла в Усть-Куте. Днем 8 февраля 2026 года на улице Зверева 72-летний водитель «Ниссан Кашкай» выехал на полосу встречного движения и столкнулся «в лоб» с отечественной машиной «Лада Ларгус». Об этом КП-Иркутск стало известно от региональной Госавтоинспекции.