В Усть-Куте произошло ДТП с двумя автомобилями, пострадали пять детей

Авария с двумя автомобилями произошла в Усть-Куте. Днем 8 февраля 2026 года на улице Зверева 72-летний водитель «Ниссан Кашкай» выехал на полосу встречного движения и столкнулся «в лоб» с отечественной машиной «Лада Ларгус». Об этом КП-Иркутск стало известно от региональной Госавтоинспекции.
— Оба автомобилиста получили травмы. Также пострадали три ребенка, которые ехали на пассажирских сиденьях в «Ладе», еще двоих детей врачи осмотрели и отправили домой, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
«Ниссан Кашкай» столкнулся «в лоб» с отечественной машиной «Лада Ларгус» УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
Автоинспекторы начали проверку, также к делу подключилась прокуратура Иркутской области. Водителям напоминают о важности соблюдения режима езды, ориентироваться на погодные и дорожные условия.
