Пятьдесят человек эвакуированы при пожаре в подвале хабаровской пятиэтажки

За прошедшие сутки в Хабаровском крае не произошло чрезвычайных ситуаций, однако пожарные выезжали на четыре возгорания. Наиболее серьезное происшествие случилось в Хабаровске, где из-за пожара в подвале пятиэтажного дома на улице Серышева пришлось эвакуировать 50 человек, в том числе пятерых детей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".