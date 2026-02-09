Пятьдесят человек эвакуированы при пожаре в подвале хабаровской пятиэтажки

За прошедшие сутки в Хабаровском крае не произошло чрезвычайных ситуаций, однако пожарные выезжали на четыре возгорания. Наиболее серьезное происшествие случилось в Хабаровске, где из-за пожара в подвале пятиэтажного дома на улице Серышева пришлось эвакуировать 50 человек, в том числе пятерых детей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В условиях сильного задымления спасатели локализовали огонь на площади 10 квадратных метров. На месте также был обнаружен мужчина, которого передали медикам для оказания помощи.
Два других пожара произошли в частном секторе. В Комсомольске-на-Амуре за час ликвидировали возгорание в деревянной котельной, а в селе Черная Речка за два часа потушили огонь в мансарде жилого дома. В обоих случаях обошлось без пострадавших.
Все 20 ледовых переправ в крае функционируют в штатном режиме, а подразделения МЧС не привлекались к ликвидации ДТП. Погода в Хабаровске сегодня ожидается морозной: переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 6−11 м/с, температура −12…-14°C.