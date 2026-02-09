Загадочный хищник растерзал женщину в лесу у индийского курорта

В индийском штате Уттаракханд в лесном овраге недалеко от города Найнитал обнаружили тело пожилой женщины со следами нападения хищника. Об этом сообщает Times of India.
Погибшей оказалась 60-летняя Ганга Деви. По данным издания, женщина днем ушла в лес за кормом для скота и к вечеру домой не вернулась. После этого родственники обратились в Департамент лесного хозяйства, были организованы поиски.
Тело женщины нашли на следующее утро примерно в трех километрах от ее дома. На останках зафиксированы глубокие рваные раны, характерные для нападения крупных хищных кошек. Точно установить, какое животное напало на женщину, пока не удалось. По предварительным данным, речь может идти о тигре или леопарде.
Это уже четвертый случай гибели человека от нападения хищника в этом районе за последние два месяца. На фоне происходящего местные жители обратились к властям с требованием усилить патрулирование лесных массивов вблизи населенных пунктов и принять дополнительные меры по отлову опасных животных.
