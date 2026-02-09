Загадочный хищник растерзал женщину в лесу у индийского курорта

Тело женщины нашли на следующее утро примерно в трех километрах от ее дома. На останках зафиксированы глубокие рваные раны, характерные для нападения крупных хищных кошек. Точно установить, какое животное напало на женщину, пока не удалось. По предварительным данным, речь может идти о тигре или леопарде.