Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Южной Корее потерпел крушение военный вертолёт

Военный вертолёт разбился на территории Южной Кореи, сведения о пострадавших отсутствуют, сообщает агентство Республики Корея «Рёнхап».

Источник: Аргументы и факты

Военный вертолёт разбился на территории Южной Кореи, информирует информационное агентство Республики Корея «Рёнхап».

Инцидент случился в уезде Капхён в провинции Кёнгидо.

«В уезде Капхён провинции Кёнгидо потерпел крушение военный вертолёт», — говорится в сообщении.

В настоящее время другие подробности не приводятся. Данные о возможных пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что американский самолёт F-16 разбился на территории Южной Кореи. Истребитель упал в море недалеко от южнокорейского населённого пункта Кунсан.

Также стало известно, что во Вьетнаме разбился учебно-тренировочный самолёт вьетнамских ВВС. Пилот увёл его в пустынную местность вдали от жилых районов и катапультировался. Несмотря на травмы, он выжил. Местные жители обнаружили пилота, после чего его госпитализировали.