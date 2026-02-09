В Южной Корее потерпел крушение военный вертолёт

Военный вертолёт разбился на территории Южной Кореи, информирует информационное агентство Республики Корея «Рёнхап».
Инцидент случился в уезде Капхён в провинции Кёнгидо.
«В уезде Капхён провинции Кёнгидо потерпел крушение военный вертолёт», — говорится в сообщении.
В настоящее время другие подробности не приводятся. Данные о возможных пострадавших уточняются.
Ранее сообщалось, что американский самолёт F-16 разбился на территории Южной Кореи. Истребитель упал в море недалеко от южнокорейского населённого пункта Кунсан.
Также стало известно, что во Вьетнаме разбился учебно-тренировочный самолёт вьетнамских ВВС. Пилот увёл его в пустынную местность вдали от жилых районов и катапультировался. Несмотря на травмы, он выжил. Местные жители обнаружили пилота, после чего его госпитализировали.