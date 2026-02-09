В Белгороде восстановили подачу тепла после атаки ВСУ

Все поликлиники будут работать в штатном режиме, за исключением поликлиники № 4. «В тех детских садах, школах, и поликлинике, которые сейчас назвал и сегодня не работают, надеюсь, что восстановительные работы будут проведены в максимально короткий промежуток времени. Пункты обогрева будут работать до конца дня, дальше уже будем принимать решение», — добавил Гладков.