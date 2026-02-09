В Белгороде восстановили подачу тепла после атаки ВСУ

«Героические усилия наших энергетиков и тепловиков привели к тому, что подача тепла в Белгороде восстановлена», — сказал он.
По его словам, 61 дом пока еще не подключен к теплу, работа продолжается. «По детским садам: №№ 13,47,82, школы №№ 19,29,51 “Прогимназия” сегодня работать не будут. По остальным: уважаемые родители, свяжитесь с классными руководителями, воспитателями, заведующими детсадов, директорами школ. Если нет возможности оставить детей дома, мы будем ждать в дошкольных и школьных учебных учреждениях», — сказал Гладков.
Все поликлиники будут работать в штатном режиме, за исключением поликлиники № 4. «В тех детских садах, школах, и поликлинике, которые сейчас назвал и сегодня не работают, надеюсь, что восстановительные работы будут проведены в максимально короткий промежуток времени. Пункты обогрева будут работать до конца дня, дальше уже будем принимать решение», — добавил Гладков.