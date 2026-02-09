Выезд на встречку при обгоне закончился гибелью водителя под Братском

По предварительной информации полиции, 37-летний мужчина за рулём минивэна «Тойота Литайс», двигаясь в сторону Братска, пошёл на обгон. Однако, не убедившись в безопасности манёвра, он выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с грузовиком «Ситрак».