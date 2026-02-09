Выезд на встречку при обгоне закончился гибелью водителя под Братском

Водитель погиб в лобовом столкновении при обгоне в Чунском округе. Авария с участием легкового и грузового автомобиля произошла 6 февраля на 187-м километре автодороги «Тайшет — Чуна — Братск».
По предварительной информации полиции, 37-летний мужчина за рулём минивэна «Тойота Литайс», двигаясь в сторону Братска, пошёл на обгон. Однако, не убедившись в безопасности манёвра, он выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с грузовиком «Ситрак».
В результате происшествия водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте. Водитель грузовика не пострадал.
В настоящее время по факту трагедии проводится проверка. Автоинспекторы напоминают водителям о смертельной опасности рискованных обгонов и необходимости строго соблюдать правила дорожного движения.