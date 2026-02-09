В Каменске-Уральском ищут водителя, который сбил пешехода и скрылся

Сотрудники ГИБДД увидели запись с аварией в социальных сетях. На ней видно, что водитель сбил пешехода, а затем уехал.
Госавтоинспекция организовала проверку случившегося. «Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на идентификацию и задержание водителя, скрывшегося с места происшествия», — говорится в сообщении.
Свидетелей происшествия и тех, у кого есть о нем информация, просят передать ее полиции. В ГИБДД напомнили, что оставление места аварии грозит лишением водительских прав.