В Каменске-Уральском ищут водителя, который сбил пешехода и скрылся

Госавтоинспекция Свердловской области разыскивает водителя, который скрылся после наезда на пешехода. Об этом сообщили в социальных сетях ведомства.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

Сотрудники ГИБДД увидели запись с аварией в социальных сетях. На ней видно, что водитель сбил пешехода, а затем уехал.

Госавтоинспекция организовала проверку случившегося. «Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на идентификацию и задержание водителя, скрывшегося с места происшествия», — говорится в сообщении.

Свидетелей происшествия и тех, у кого есть о нем информация, просят передать ее полиции. В ГИБДД напомнили, что оставление места аварии грозит лишением водительских прав.