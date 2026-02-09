Фигурант дела о хищении денег у военных СВО в Шереметьеве признал вину

Экстрадированный из Армении фигурант уголовного дела о хищении денег у военных спецоперации в аэропорту Шереметьево Ваге Хачатрян дал признательные показания и раскаялся. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
— Обвиняемый Хачатрян признал вину и раскаялся в содеянном, — цитирует правоохранителей ТАСС.
От следствия скрылись два фигуранта дела о хищении средств у бойцов спецоперации в аэропорту Шереметьево. Подозреваемые сбежали после задержания в 2024 году. Об этом 26 января сообщил информированный источник.
По его словам, подозреваемые ознакомились с протоколами допросов свидетелей и сбежали.
Ранее стало известно, что в рамках расследования дела арестовали 38 человек. Организованное преступное сообщество создал москвич Владимир Бардин. Участники ОПГ обманывали военнослужащих, которые следовали через аэропорт Шереметьево. Таксисты намеренно завышали цены на поездки. Кроме того, в состав банды входили женщины. Они просили бойцов материально им помочь, ссылаясь на якобы критическое финансовое положение. «Вечерняя Москва» в отдельном материале рассказала об обмане военных.