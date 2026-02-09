Ричмонд
Комсомольчанка задержана за ложное сообщение о взрывном устройстве в доме

Женщина хотела проучить шумных соседей.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Комсомольске-на-Амуре за ложное сообщение об опасности для жильцов дома полицейские задержали 50-летнюю горожанку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Комсомольчанка обратилась в полицию и сказала, что у двери её квартиры со стороны лестницы находится взрывное устройство. Полицейские сразу же прибыли на вызов и осмотрели подъезд, но не нашли никаких подозрительных предметов. Звонившую в полицию жительницу задержали и доставили в отдел.

Она призналась, что информация была ложной. По ее словам, ей мешали шумевшие соседи этажом выше, и она решила, что, если сообщит об опасности, полиция приедет быстрее.

— Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ). Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, ранее в Хабаровске из-за подозрительного предмета эвакуировали РАНХиГС. Тревога оказалась ложной: предмет не представлял опасности.