Комсомольчанка задержана за ложное сообщение о взрывном устройстве в доме

В Комсомольске-на-Амуре за ложное сообщение об опасности для жильцов дома полицейские задержали 50-летнюю горожанку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Комсомольчанка обратилась в полицию и сказала, что у двери её квартиры со стороны лестницы находится взрывное устройство. Полицейские сразу же прибыли на вызов и осмотрели подъезд, но не нашли никаких подозрительных предметов. Звонившую в полицию жительницу задержали и доставили в отдел.
Она призналась, что информация была ложной. По ее словам, ей мешали шумевшие соседи этажом выше, и она решила, что, если сообщит об опасности, полиция приедет быстрее.
— Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 1 ст. 207 УК РФ). Подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, ранее в Хабаровске из-за подозрительного предмета эвакуировали РАНХиГС. Тревога оказалась ложной: предмет не представлял опасности.