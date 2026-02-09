Комсомольчанка задержана за ложное сообщение о взрывном устройстве в доме

Комсомольчанка обратилась в полицию и сказала, что у двери её квартиры со стороны лестницы находится взрывное устройство. Полицейские сразу же прибыли на вызов и осмотрели подъезд, но не нашли никаких подозрительных предметов. Звонившую в полицию жительницу задержали и доставили в отдел.