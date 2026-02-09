Хабаровчан предупредили о смертельном вирусе Нипах на популярных курортах

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека напомнила жителям Хабаровского края и остальным россиянам о рисках заражения вирусом Нипах и мерах по недопущению инфицирования. Перечень рекомендаций был опубликован в Telegram-канале Роспотребнадзора.
Ранее сеть потрясла новость о смерти российского туриста в Бангладеше, который подхватил Нипах на отдыхе. Комментируя сообщение, ведомство отметило, что на территории России завозных случаев заболевания пока не зарегистрировано. Однако для жителей края, которые часто отдыхают в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии и на Филиппинах, рекомендации по профилактике заражения особенно важны — в перечисленных странах подтверждена циркуляция вируса.
Главные правила для туристов просты. Нужно тщательно соблюдать гигиену питания — избегать сырых или непастеризованных продуктов, которые могли контактировать с летучими мышами. Особую осторожность стоит проявлять при употреблении свежевыжатых соков и неочищенных фруктов. Также следует избегать прямого контакта с летучими мышами и больными животными, включая свиней, и не посещать свинофермы или рынки живых животных в очагах инфекции.
При появлении лихорадки, кашля или мышечных болей после возвращения из поездки нужно сразу обратиться к врачу и рассказать о посещённых странах. В аэропорту Хабаровска работает система «Периметр», которая автоматически выявляет людей с признаками инфекций. У медиков есть достаточный запас тест-систем для диагностики вируса Нипах.