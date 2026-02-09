Хабаровчан предупредили о смертельном вирусе Нипах на популярных курортах

Ранее сеть потрясла новость о смерти российского туриста в Бангладеше, который подхватил Нипах на отдыхе. Комментируя сообщение, ведомство отметило, что на территории России завозных случаев заболевания пока не зарегистрировано. Однако для жителей края, которые часто отдыхают в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии и на Филиппинах, рекомендации по профилактике заражения особенно важны — в перечисленных странах подтверждена циркуляция вируса.